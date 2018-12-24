Son Dakika Haberleri: Can Dostların Sağlığına Değer

Can Dostların Sağlığına Değer

1 saat önce

KAYSERİ'de bir özel hastanenin çalışanları, iki sokak köpeğini binanın önüne serdikleri battaniye ve paspasın üzerine yatırarak dondurucu soğuktan korumaya çalıştı.

Can Dostların Sağlığına Değer, System.String[]
KAYSERİ'de bir özel hastanenin çalışanları, iki sokak köpeğini binanın önüne serdikleri battaniye ve paspasın üzerine yatırarak dondurucu soğuktan korumaya çalıştı.

Özel hastane çalışanları, bina giriş kapısının yan tarafındaki boş alana sokak hayvanlarını dondurucu soğuktan korumak için battaniye ve paspas serdi, ayrıca yiyecek bıraktı. İki sokak köpeği serilen battaniye ve paspasın üstünde uyudu. Hastanenin sloganı olan 'Sağlığa Değer' yazısının altında uyuyan köpeklere, hem hastane çalışanları hem de hasta ve yakınları ilgi gösterdi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:44 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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