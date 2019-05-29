Can Dostlarını susuz bırakmadılar
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü ve Gördes Belediyesi işbirliği ile ilçede örnek bir çalışmaya imza atıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:45 Kaynak: Bültenler
Can dostlarının susuz kalmalarını önlemek için Belediye tarafından alınan otomatik su kaplarının montajları MASKİ ekipleri tarafından yapılarak ilçe merkezinin muhtelif noktalarına yerleştirildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Gördes Belediyesi örnek bir çalışmaya hayat verdi. Belediye tarafından alınan otomatik su kaplarının bağlantıları MASKİ ekiplerince yapılarak ilçe merkezine yerleştirildi. Sıcak yaz günlerinde su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif bölgelerine 15 adet kap konuldu. İçme suyu şebekesine bağlantıları yapılan kaplar, üzerlerindeki şamandıra sistemleri sayesinde suyu muhafaza ederken, kaplar boşaldıkça otomatik olarak su doluyor.
Vatandaşların takdirini kazandı
Sokak hayvanlarının sıcak yaz günlerinde su bulmakta zorlanması sebebiyle hayata geçirilen çalışma ile iki kurum örnek bir işe imza attı. Can dostları için yapılan iç ısıtıcı hizmet hayvan severlerin de takdirini kazandı.
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