Son Dakika Haberleri: Can dostlarının festivali büyük ilgi gördü
Son Dakika Güncel Haber

Can dostlarının festivali büyük ilgi gördü

1 saat önce

İZMİR'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapılan festivalde, hayvan dostları bir araya geldi.

Can dostlarının festivali büyük ilgi gördü, System.String[]

İZMİR'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapılan festivalde, hayvan dostları bir araya geldi. Sokak hayvanları için 3 ton mama bağışlandı.

Konak Belediyesi'nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi'yle birlikte düzenlediği, 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği Patival Konak, Can Dostlarımızla Buluşuyoruz Festivali, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. 'Doğa, çocuk ve can dostları' temasıyla düzenlenen ve yaklaşık 5 saat süren etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Konak Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İzmir'in dört bir yanından gelenler katıldı. Festivalde renkli aktiviteler de gerçekleştirildi. Dans gösterileri, K9 şovları ile can dostların yetenek ve güzelliklerini sergiledikleri çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmalara katılan 18 köpek arasından, Lale Tırnaklı'nın köpeği Bonbon, 'En şık can dostu' seçilirken, Levent Yılmaz'ın köpeği Eddie, 'En yetenekli can dostu' oldu. Emir Korkmaz'ın sokakta yaşarken sahiplendiği köpeği Dochka ise 'Sahibine en çok benzeyen can dost' unvanını aldı. Yarışmalarda ilk üçe giren can dostlara mama, sahiplerine ise kupa hediye edildi.

KEDİ EVLERİNE BÜYÜK İLGİ

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün düzenlediği atölyede ise sokak kedileri için atık lastiklerden, 2 katlı evler yapıldı. Renkli kedi evleri, festivalin en dikkat çeken çalışmaları arasına girerek, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Evlerin, sadece sokak kedileri için kullanılması şartıyla, talep edenlere ulaştırılacağı belirtildi. Evlerden biri de festivale katılan şarkıcı Elnur Hüseynov'a verildi. Konak Belediyesi tüm katılımcılara sokak hayvanları için ücretsiz mama kabı ve temizlik torbası da dağıttı. Sokak hayvanları için 3 ton mama bağışlandı.

Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu
Otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı İzmir Karabağlar'da bir kişi havaya ateş açtı, özel harekat sevk edildi Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni Türkçe tweet: İstanbul'daki dostlar lütfen rahatlayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 12:22:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Can dostlarının festivali büyük ilgi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]