Son Dakika Haberleri: Can dostuyla birlikte keçileri besledi
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Can dostuyla birlikte keçileri besledi

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki itfaiye istasyonunda görev yapan itfaiye eri, yanındaki köpeğiyle birlikte keçileri besledi.

Can dostuyla birlikte keçileri besledi, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki itfaiye istasyonunda görev yapan itfaiye eri, yanındaki köpeğiyle birlikte keçileri besledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bayraklı İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan itfaiye eri, topladığı bayat ekmeklerle keçileri besledi. İtfaiye erinin, köpeğiyle bilikte, daha önce araçların üzerine çıkarak bölgedeki ağaçların yapraklarını yiyen keçileri beslemesi, yoldan geçenler tarafından da ilgiyle izlendi. Keçiler de ekmekleri iştahla yiyerek karınlarını doyurdu.

Bayraklı, İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:50 Kaynak: DHA
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