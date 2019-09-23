Can dostuyla birlikte keçileri besledi
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İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki itfaiye istasyonunda görev yapan itfaiye eri, yanındaki köpeğiyle birlikte keçileri besledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:50 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki itfaiye istasyonunda görev yapan itfaiye eri, yanındaki köpeğiyle birlikte keçileri besledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bayraklı İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan itfaiye eri, topladığı bayat ekmeklerle keçileri besledi. İtfaiye erinin, köpeğiyle bilikte, daha önce araçların üzerine çıkarak bölgedeki ağaçların yapraklarını yiyen keçileri beslemesi, yoldan geçenler tarafından da ilgiyle izlendi. Keçiler de ekmekleri iştahla yiyerek karınlarını doyurdu.
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