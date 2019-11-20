Son Dakika Haberleri: Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı
Son Dakika Dünya Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı - Son Dakika Dünya

Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.

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Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı. View on euronews

Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı

Avrupa Birliği, Can Dündar, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:57 
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