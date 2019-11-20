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Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:57
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