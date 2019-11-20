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Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.
Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.
Avrupa Birliği kurumlarından üst düzey yetkililerin de katıldığı panelde Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli bir ortak olduğu ve ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:19
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