Son Dakika Haberleri: Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı
Son Dakika Dünya Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı - Son Dakika Dünya

Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.

Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.


Avrupa Birliği kurumlarından üst düzey yetkililerin de katıldığı panelde Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli bir ortak olduğu ve ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

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Avrupa Birliği, Can Dündar, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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