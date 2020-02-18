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Can Dündar: Gezi'yi savunanlar dik durdu; sıkışan Erdoğan için mahkeme kararı 2. geri adım
12 dakika önce
Gazeteci-Yazar Can Dündar "En önemli şey hiç kimse 'ben bu süreçte yoktum' demedi, tersine 'ben de oradaydım' dedi." diyerek gelişmelere ilişkin ilk değerlendirmeyi euronews Türkçe'ye yaptı.
Gezi davasından çıkan mahkeme kararını euronews Türkçe'ye değerlendiren Gazeteci-Yazar Can Dündar, "En önemli şey hiç kimse 'ben bu süreçte yoktum' demedi, tersine 'ben de oradaydım' dedi." şeklinde konuştu.
Gezi davasının bugün Silivri'de görülen 6. duruşmasında Almanya'da yaşayan Dündar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın dosyaları ayrılarak haklarındaki yakalama kararı kalktı. Osman Kavala ile birlikte 9 sanık için ise beraat kararı çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:04
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