Can Dündar: Gezi'yi savunanlar dik durdu; sıkışan Erdoğan için mahkeme kararı 2. geri adım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Can Dündar: Gezi'yi savunanlar dik durdu; sıkışan Erdoğan için mahkeme kararı 2. geri adım - Son Dakika Dünya

Can Dündar: Gezi'yi savunanlar dik durdu; sıkışan Erdoğan için mahkeme kararı 2. geri adım

12 dakika önce

Gazeteci-Yazar Can Dündar "En önemli şey hiç kimse 'ben bu süreçte yoktum' demedi, tersine 'ben de oradaydım' dedi." diyerek gelişmelere ilişkin ilk değerlendirmeyi euronews Türkçe'ye yaptı.

Can Dündar: Gezi'yi savunanlar dik durdu; sıkışan Erdoğan için mahkeme kararı 2. geri adım, System.String[]

Gezi davasından çıkan mahkeme kararını euronews Türkçe'ye değerlendiren Gazeteci-Yazar Can Dündar, "En önemli şey hiç kimse 'ben bu süreçte yoktum' demedi, tersine 'ben de oradaydım' dedi." şeklinde konuştu.


Gezi davasının bugün Silivri'de görülen 6. duruşmasında Almanya'da yaşayan Dündar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın dosyaları ayrılarak haklarındaki yakalama kararı kalktı. Osman Kavala ile birlikte 9 sanık için ise beraat kararı çıktı.

Euronews.com'da Görüntüle

Can Dündar, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uluslararası ajanslar, Gezi Parkı davasındaki tahliye kararlarını "Son dakika" olarak geçti
Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden Gezi Parkı davası yorumu: Sevinçliyiz Gezi davasındaki beraat kararına Mustafa Varank'tan sert tepki: Apaçık bir ihanettir

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:17:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Can Dündar: Gezi'yi savunanlar dik durdu; sıkışan Erdoğan için mahkeme kararı 2. geri adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]