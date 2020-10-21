Can Dündar'ın itirazı reddedildi - Son Dakika

Can Dündar'ın itirazı reddedildi

21.10.2020 17:57

Can Dündar'ın itirazı reddedildi Can Dündar'ın MİT tırlarının durdurulması davasında kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına ilişkin yaptığı itiraz İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Can Dündar'ın itirazı reddedildi

İSTANBUL - Can Dündar'ın MİT tırlarının durdurulması davasında kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına ilişkin yaptığı itiraz İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırılmış ve ceza Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme, savcılığın talebi üzerine 2016 yılından bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten çıkarılan Dündar'ın kaçak sayılma sürecini başlatmıştı. Mahkeme heyeti, kararında Dündar'da gazete ilanı yoluyla çağrıda bulunulmasına ve ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün için içinde mahkemeye gitmemesi halinde kaçak sayılarak tüm mallarına el koyulmasına karar vermişti.

Mahkeme, Dündar'ın 15 gün süre dolmasına karşın herhangi bir adliyeye veya kolluk kuvvetine teslim olmaması nedeniyle kaçak sayılmasına karar vermişti. Karar doğrultusunda, Dündar'a ait olan Ankara Çankaya'daki 5 ve 2 numaralı bağımsız bölümlere, Muğla Bodrum'daki 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza, İstanbul Üsküdar'daki 20 ve 25 parsellerde kayıtlı taşınmazlara el konulmasına hükmedilmişti.

El konulmasına karar verilen taşınmazların yönetimi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına hükmeden mahkeme, banka hesaplarının tespiti için ve tespit edilmesi halinde el koyma kararının uygulanması için ilgili bankalara müzekkere yazılmasına karar vermişti.

Can Dündar'ın avukatları, İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu. Mahkeme heyeti, kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, itirazın reddine karar verdi.

Can Dündar'ın itirazı reddedildi
Can Dündar'ın itirazı reddedildi
Can Dündar'ın itirazı reddedildi
Can Dündar'ın itirazı reddedildi

Can Dündar, İstanbul, Mahkeme, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Can Dündar'ın itirazı reddedildi - Son Dakika

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