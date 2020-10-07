Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulma kararı - Son Dakika

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul ve gayrimenkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi. MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtayca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, 15 günlük sürede teslim olmadığı için kaçak sayılmasına karar verildi. El konulan malların yönetilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, 17 Eylül tarihli celsede Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ilişkin yasal işlemlere başlandığı, 19 Eylül'de gazeteye ilan verildiği ve 21 Eylül'de de ikametinin kapısına yapıştırıldığı ve bu tarihten itibaren 15 günlük sürenin dolduğu gerekçesiyle re'sen celse açıldığı belirtildi. Mahkeme kararında, 17 Eylül tarihli celsesinde hakkında kırmızı bültenle yurtdışından iade talebi bulunan sanık Can Dündar hakkında 15 gün içerisinde mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelmediği ve teslim olmadığı takdirde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247. maddesi uyarınca "kaçak" sayılacağına karar verildiğini, gazete vasıtasıyla ilan verileceğine ilişkin karar verildiğini hatırlattı.

TESLİM OLMADIĞI İÇİN KAÇAK SAYILDI

Mahkeme, usulüne uygun yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmadığı için sanık Can Dündar'ın CMK'nin 247/2. maddesi uyarınca kaçak sayılmasına karar verdi. Kaçak sayılan Dündar'a ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına da karar verilerek "Ankara, Çankaya Kültür Mahallesi 4910 ada, 5 numaralı bağımsız bölüm, Ankara, Çankaya Dikmen Mahallesi 27340 adada kayıtlı 2 numaralı bağımsız bölüm, Muğla, Bodrum, Kumbahçe Mahallesi 1184 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı ana taşınmaz, İstanbul, Üsküdar, Çengelköy Mahallesi 841 ada, 20 ve 25 parsellerde kayıtlı ana taşınmazlara" CMK 128. Maddesi uyarınca el konulmasına karar verildi. İlgili tapu müdürlüklerine yazı yazılarak tedbir şerhi işlenecek. Ayrıca banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılmasına, gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına da hükmedildi.

KAYYUM ATANACAKSanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacaklarının miktarı dikkate alınarak malların yönetilmesi amacıyla CMK 128. ve 6758 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca TMSF'nin kayyum olarak atanmasına da karar verildi.

ALMANYA'DAN İADESİ İSTENMİŞTİ

2016 yılında yurtdışına çıkan Can Dündar hakkında sonraki duruşmalara katılmaması gerekçesiyle 10 Nisan 2018'de gıyabi tutuklama kararı verildiği, 17 Nisan 2018'de ise kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yurtdışında olan Dündar'ın iadesi için Almanya Adli Makamlarına talepte bulunulmuştu.