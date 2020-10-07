CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMA KARARI - Son Dakika

CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMA KARARI

07.10.2020 14:46
CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMA KARARI, System.String[]

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul ve gayrimenkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi.

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul ve gayrimenkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi. MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtayca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, 15 günlük sürede teslim olmadığı için kaçak sayılmasına karar verildi. El konulan malların yönetilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, 17 Eylül tarihli celsede Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ilişkin yasal işlemlere başlandığı, 19 Eylül'de gazeteye ilan verildiği ve 21 Eylül'de de ikametinin kapısına yapıştırıldığı ve bu tarihten itibaren 15 günlük sürenin dolduğu gerekçesiyle re'sen celse açıldığı belirtildi. Mahkeme kararında, 17 Eylül tarihli celsesinde hakkında kırmızı bültenle yurtdışından iade talebi bulunan sanık Can Dündar hakkında 15 gün içerisinde mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelmediği ve teslim olmadığı takdirde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK)  247. maddesi uyarınca "kaçak" sayılacağına karar verildiğini, gazete vasıtasıyla ilan verileceğine ilişkin karar verildiğini hatırlattı.

TESLİM OLMADIĞI İÇİN KAÇAK SAYILDI

Mahkeme, usulüne uygun yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmadığı için sanık Can Dündar'ın CMK'nin 247/2. maddesi uyarınca kaçak sayılmasına karar verdi. Kaçak sayılan Dündar'a ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına da karar verilerek "Ankara, Çankaya Kültür Mahallesi 4910 ada, 5 numaralı bağımsız bölüm, Ankara, Çankaya Dikmen Mahallesi 27340 adada kayıtlı 2 numaralı bağımsız bölüm, Muğla, Bodrum, Kumbahçe Mahallesi 1184 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı ana taşınmaz, İstanbul, Üsküdar, Çengelköy Mahallesi 841 ada, 20 ve 25 parsellerde kayıtlı ana taşınmazlara" CMK 128. Maddesi uyarınca el konulmasına karar verildi. İlgili tapu müdürlüklerine yazı yazılarak tedbir şerhi işlenecek. Ayrıca banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılmasına, gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına da hükmedildi.

KAYYUM ATANACAKSanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacaklarının miktarı dikkate alınarak malların yönetilmesi amacıyla CMK 128. ve 6758 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca TMSF'nin kayyum olarak atanmasına da karar verildi.

ALMANYA'DAN İADESİ İSTENMİŞTİ

2016 yılında yurtdışına çıkan Can Dündar hakkında sonraki duruşmalara katılmaması gerekçesiyle 10 Nisan 2018'de gıyabi tutuklama kararı verildiği, 17 Nisan 2018'de ise kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yurtdışında olan Dündar'ın iadesi için Almanya Adli Makamlarına talepte bulunulmuştu.


Can Dündar, İstanbul, Banka, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMA KARARI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı Koçal: Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu         
13:58
Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile "yaramazlık" bahanesine sığındı         
13:22
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz         
12:28
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var         
12:07
Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu         
11:28
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü?         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 15:00:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CAN DÜNDAR'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMA KARARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei