Can Dündar'ın villasını satın alan avukatlara verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika

Can Dündar'ın villasını satın alan avukatlara verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Can Dündar'ın villasını, MİT tırlarına ilişkin görüntüleri yayınlaması için fahiş fiyatla satın aldıkları iddiasıyla yargılanan 4 avukata ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Can Dündar'ın villasını, MİT tırlarına ilişkin görüntüleri yayınlaması için fahiş fiyatla satın aldıkları iddiasıyla yargılanan 4 avukata ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

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Can Dündar'ın villasını, MİT tırlarına ilişkin görüntüleri yayınlaması karşılığında fahiş fiyatla satın aldıkları iddiasıyla MİT tırlarının durdurulması davasının sanığı eski Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi'nin de aralarında bulunduğu 4 avukatın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın gerekçeli kararında, sanık Faruk Öksüz'ün firari olması nedeniyle dosyasının ayrıldığı kaydedildi. Mahkeme gerekçeli kararında, sanık Atilla Tarık Çilekçi'nin avukat yapılanması ile ilgili 33 kişinin ismini vermesi, bir kısım şüphelilerin sanığın beyanları sonucu örgüt içinde açığa çıkarak deşifre edilmesi ve faydalı beyanda bulunması nedeniyle hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığını vurguladı.

Gerekçeli kararda, sanıklar Sönmez Ahi ve Bekir Mustafa Yılmaz hakkında ise "Sanıkların, birlikte iştiraken hareket ederek Can Dündar isimli şu an firari olduğu anlaşılan ve FETÖ'nün amaçlarına hizmet eden şahsın, MİT tırlarına ilişkin provokasyonu haberleştirmesi ve diğer uluslararası birim ve yerlere göndermesi, bağlı bulunduğu yayın organı tarafından ulusal ve uluslararası kamuoyunda yayınlanmasını ve yayılmasını sağlamıştır. Bu yaptığı iş karşılığında ise uzun süredir satamadığı evini tape içerikleri, tespit ve fezlekelerden anlaşılacağı üzere bir kısmını haricen almak üzere değerinin çok üzerinde FETÖ örgütünün emin ve talimatları doğrultusunda bu örgüte yardım etmek amacı ile sanıklar tarafından satın alınmıştır. Her ne kadar satın alan sanık Bekir Mustafa Yılmaz görünmekte ise de, diğer sanığın da iştirakinin olduğu aynı zamanda MİT tırlarını durduran albayın da hukuki bütün yardımları yapması gibi bütün hususları değerlendirildiğinde eylemleri bir bütün olarak örgüte bilerek ve isteyerek yardım kapsamında değerlendirilmiştir" denildi.

MAHKEMENİN KARARI

Firari sanık Faruk Öksüz'ün dosyasını ayıran mahkeme heyeti, sanık Attila Tarık Çilekçi'yi hakkında etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Bekir Mustafa Yılmaz ve Sönmez Ahi hakkında her ne kadar 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılmış ise de eylemlerinin 'FETÖ silahlı terör örgütünün içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçunu oluşturduğunu belirterek, 5 yıl 2 ay 15'er gün hapse mahkum edilmesine hükmetti.

(İHA)

Can Dündar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Can Dündar'ın villasını satın alan avukatlara verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika
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