CAN DÜNDAR'IN VİLLASINI SATIN ALAN AVUKATLARA CEZA - Son Dakika

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
MİT TIR'larına ait haberi karşılığında Can Dündar'ın Ankara'daki villasının "değerinin çok üzerinde fiyatla ve FETÖ talimatıyla satın aldıkları" iddiasıyla 4 avukatın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandıkları dava karara bağlandı. İki sanık "örgüte yardım" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken; bir sanığa etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Firari sanığın dosyası ise ayrıldı.
İKİ SANIĞA 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIDiğer sanıklar Sönmez Ahi ve Bekir Mustafa Yılmaz hakkında ise haklarında "örgüt üyeliğinden" dava açılmışsa da eylemlerinin "FETÖ silahlı terör örgütünün içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçunu oluşturduğu kaydedildi. Mahkeme, sanıklar Ahi ve Yılmaz hakkında 5 yıl 2 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise karar kesinleşinceye kadar devamına karar verildi. Sanık Faruk Öksüz hakkında ise firari durumda olması nedeniyle dosyası ayrıldı.
"EVİ FETÖ'NÜN EMİR VE TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA SATIN ALINDI"Mahkeme kararının gerekçesinde, "Sanıkların, birlikte iştiraken hareket ederek Can Dündar isimli şu an firari olduğu anlaşılan ve FETÖ'nün amaçlarına hizmet eden şahsın, MİT TIR'larına ilişkin provokasyonu haberleştirmesi ve diğer uluslararası birim ve yerlere göndermesi, bağlı bulunduğu yayın organı tarafından ulusal ve uluslararası kamuoyunda yayınlanmasını ve yayılmasını sağlamıştır. Bu yaptığı iş karşılığında ise uzun süredir satamadığı evini, değerinin çok üzerinde FETÖ örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda bu örgüte yardım etmek amacı ile sanıklar tarafından satın alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.