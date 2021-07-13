Can düşmanıyla kanka oldu

Takvimden Doğan Savaş'ın haberine göre; Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Meral Kaplan
ile Seçkin Piriler
arasındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. Meral Kaplan, eşi Erhan Kanioğlu'na açtığı boşanma davasını geçtiğimiz aylarda kaybetmiş, 6 yaşındaki kızı Eda'nın velayetini ise babası almıştı.
Davayı kaybetme sebebi olarak Seçkin Piriler'i gösteren Kaplan, yakın arkadaşının evini basmıştı. İkili, arasındaki kavga
önceki gün farklı bir boyut kazandı. Bodrum
'a tatile giden Kaplan, şok bir isimle dostluk kurdu. Kaplan, Seçkin Piriler'in 2017'de boşandığı Kaan Tangöze
'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural
'la bir araya geldi. Önceki gün Gündoğan
'da bir beach'te görüntülenen ikili, bir hayli keyifliydi.