Çan Gençlik Kale Spor: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi 22'nci hafta mücadelesinde Çan Gençlik Kale Spor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

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