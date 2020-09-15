Çan Gençlik Kalespor: 3-1

SALON: Aksaray Spor Salonu
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Kadir GirenteKUZEYBORU: Dilek Kınık
, Victorıa Gorrell, Matea Ikic, Arelya Karasoy, Dilara Yeşil, Hümay Topaloğlu, Annie
Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Gizem Öcal, Merve Çepni
, Ceren Nur Domaç, Dajana Boskovic, Arzum TezcanÇAN GENÇLİK KALESPOR: Simay Gazi, Sıla Çalışkan
, Elif Boran, Ana Paula Borgo, Ellen Braga, Thais Souza, Dilan Yaşar, Ceylan Arisan, Emine Arici, Hande Naz Şimşek, Işıl Öz, Dilara BağcıSETLER: 25-18, 25-17, 20-25, 25-20
Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Kuzeyboru, sahasında Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.
- Aksaray