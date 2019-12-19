Can Gürzap, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Can Gürzap, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Can Gürzap, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Usta oyuncu Can Gürzap, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Can Gürzap, AA'nın

Usta oyuncu Can Gürzap, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gürzap, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, fotoğrafların hepsini beğendiğini ve seçmekte zorlandığını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın çektiği "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafı oylayan usta oyuncu, "spor" kategorisinde ise Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda Hüseyin Yıldız'ın objektifinden çıkan "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.

Hüseyin Yıldız, Can Gürzap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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