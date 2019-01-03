Can Güvenliğini Hiçe Sayan İnşaat İşçileri Kamerada
1 saat önce
Can güvenliğini hiçe sayan inşaat işçileri kameradaSİİRT - Siirt'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.
Can güvenliğini hiçe sayan inşaat işçileri kamerada
SİİRT - Siirt
'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.
Siirt'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda baret ve emniyet kemeri kullanmadan çalışan işçiler, can güvenliklerini hiçe sayıyor. Evine ekmek götürme derdinde olan işçiler güvenlik önlemi almadan çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan manzara ölümle sonuçlanan birçok iş kazalarından ders alınmadığını gözler önüne seriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:28 Kaynak: İHA
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