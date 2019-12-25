Can güvenliğiniz için baca temizliğine dikkat - Son Dakika
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Can güvenliğiniz için baca temizliğine dikkat

6 saat önce

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Lodos fırtınası ve ters rüzgarlardan kaynaklı oluşabilecek baca ve doğalgaz zehirlenmeleri ile yangın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Lodos fırtınası ve ters rüzgarlardan kaynaklı oluşabilecek baca ve doğalgaz zehirlenmeleri ile yangın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü son günlerde Düzce başta olmak üzere Batı Karadeniz çevresinde etkili olan Lodos fırtınası ve ortaya çıkacak tehlikeler konusunda vatandaşları uyardı. Konu hakkında bir Kamu Spotu yayınlayan İtfaiye Müdürlüğü şiddetli rüzgar fırtınası ve Güney rüzgarlarının sebep olacağı soba ve doğalgaz zehirlenmeleri ile yangın risklerine karşı alınacak önlemleri anlattı. İtfaiye Müdürü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İçinde bulunduğumuz mevsim ve son günlerde etkili olan Lodos fırtınası nedeniyle çok sayıda anız yangını ve baca yangınları ile karşı karşıyayız. Vatandaşlarımız soba yakma teknikleri konusunda çok dikkatli olmalılar. Soba ile ısınan vatandaşlarımızın baca temizliklerini yaptırmaları şart. Eğer kendi imkanları ile yapamıyorlarsa bizimle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bu konuda İtfaiye Müdürlüğümüz kendilerine destek sağlayacaktır. Yatmadan önce soba kontrolü mutlak yapılmalıdır. Malum soba ve doğalgaz zehirlenmeleri ile karşı karşıya kalmamak adına dikkatli olunması gerekmektedir. Sokakta da dikkat etmemiz gereken hususlar var, çatı kenarlarına yakın hareket etmemeliyiz. Çatılarda tehlike oluşturacak durumları bize bildirmeleri konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Personelimiz ve vatandaşlarımızın kazasız bir kış geçirmelerini diliyoruz." - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
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