Can Güvenliklerini Hiçe Sayıp Metrelerce Yükseklikte Çalıştılar
36 dakika önce
İş kazalarında birinci sırada gelen inşaat sektöründe çalışan işçilerin can güvenliğinin hiçe sayılması devam ediyor.
İş kazalarında birinci sırada gelen inşaat sektöründe çalışan işçilerin can güvenliğinin hiçe sayılması devam ediyor. Siirt
'te metrelerce yükseklikteki binada hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.
Siirt'te metrelerce yükseklikteki binada baret ve emniyet kemeri kullanmadan çalışan işçiler, can güvenliklerini hiçe sayıyor. İşçiler, güvenlik önlemi almadan çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan manzara ölümle sonuçlanan birçok iş kazalarından ders alınmadığını gözler önüne seriyor. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:30 Kaynak: İHA
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