Can Hastanesinden hava koşulları nedeniyle ücretsiz tedavi hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Can Hastanesinden hava koşulları nedeniyle ücretsiz tedavi hizmeti - Son Dakika

Can Hastanesinden hava koşulları nedeniyle ücretsiz tedavi hizmeti

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Özel Tatvan Can Hastanesi, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle devlet hastanesine gidemeyen hastalar için ücretsiz tedavi hizmeti başlattı.

Can Hastanesinden hava koşulları nedeniyle ücretsiz tedavi hizmeti, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Özel Tatvan Can Hastanesi, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle devlet hastanesine gidemeyen hastalar için ücretsiz tedavi hizmeti başlattı.


Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Hasta vatandaşın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Özel Tatvan Can Hastanesi örnek bir davranışta bulunarak hastalara sağlık hizmeti verileceğini duyurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları yüzünden devlet hastanelerimize ulaşmayan tüm hastalarımıza ayrım yapılmaksızın (Yeşil Kart, SGK'lı, sosyal güvencesi olamayan) hava koşulları düzelene kadar Acil Servisimiz ücretsiz tedavi hizmeti verecektir." ifadelerine yer verildi. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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