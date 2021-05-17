Can havliyle komşularına sığınan kadına tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı - Son Dakika

Saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2497 Sokak'taEşe Güven ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

FARKLI YERLERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe Güven, komşularına sığınarak yardım istedi. A.G. olay yerinden kaçarken, devriye görevinde bulunan polis ekibi durumu fark edip, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Eşe Güven, tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan polis ekibi, şüpheli A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ

Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G.'nin, polis merkezindeki sorgusu sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.