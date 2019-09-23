Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü törenlerle kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlandı.



Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Garnizon Komutanı Ahmet Boz ile Belediye Başkanı Bülent Öz, vatandaşların bayramını kutladı. Belediye Başkanı Bülent Öz, törende yaptığı konuşmada Çan'ın tarihini anlatarak kurtuluşun 97. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Öz, Çan'ın mücadelesi, can mücadelesidir. 3 katlı bir hükümet binasında Şehit Hamdi Beyin mücadelesidir. Atatürk Amasya'da "direneceğiz" mesajını yayınladığında, o sesi Çan'dan duyup teşkilat kuranların mücadelesidir. Çan'ın mücadelesi bağımsızlığa, dirilişe, dik duruşa önemli bir örnektir. Osman Çaneri'nin dik duruşudur, yağmalanan evlerimizdeki yürekli insanların dik duruşudur. 23 Eylül büyük iftiharımızdır. Çanlılar, 97 yıl önce bugün, bir zulmün perdesini yırtmıştır. Kendilerine biçilen kefeni parçalayıp atmıştır. Çanlılar, 97 yıl önce, işgalcileri cesaretiyle püskürtmüştür. Postane binasından yağmur gibi yağan mermi ateşini, yüreğiyle söndürmüştür. Sadece çetelere, eşkıyalara değil, işgalci bir devlete ve işbirlikçilerine de direnmiştir. Şanlı atalarımız, Sadece Çan'ımızı değil, Canımızı da kurtarmıştır. Namusumuzu da kurtarmıştır. İstiklalimizi de kurtarmıştır. İstikbalimizi de kurtarmıştır. Onlarla gurur duyuyoruz. Onları saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Onlara bin selam olsun. 23 Eylül sıradan bir gün değil, İhtişamlı ve mukaddes bir hatıradır. Ben bu kutsal hatırada yakılıp yıkılan Çan merkezini görüyorum, ateşe verilen Büyük Tepe köyünü, Çavuş köyünü görüyorum. 23 Eylül, varlığını varlığımıza armağan edenlerin hatırasıdır. Ben bu hatırada çıkıp Aydın'dan gelen efeleri görüyorum. Çan'ın dağında düzünde bugün özgürlük türküleri söylüyorsak dönüp o günlere bakarız" dedi.



Öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterilerinin ardından Gönen Belediyesi Bando Takımı eşliğindeki resmi geçit ve kortej yürüyüşü ile tören sona erdi. Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla ayrıca şehitler için Merkez Çarşı Camii'nde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu. - ÇANAKKALE