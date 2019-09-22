Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlamaları resim sergisiyle başladı

Üç gün sürecek etkinlikler kapsamında Çan fotoğrafları sergisinin açılışı yapıldı.

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri, Çan Belediye Başkan vekili Ramazan Aydın'ın Çan fotoğrafları sergisinin kurdelasını kesmesiyle başladı.

Çan ilçesinde İsmail Ergüven'in Çanakkale yöresinden topladığı köylerde el emeği ile çalışılan malzemelerin yanı sıra kendi imkanlarıyla yaptığı 1945 yıllarında Çan'da kömürü bularak endüstriyelleştiren Adnan Demirci'nin çalışan maketi ile yine Çan'da 1930'lu yıllarda Kazım Ağa olarak tanınan abalı Kazım'ın at arabasıyla gelin alıcı maketlerini yaparak sergiye renk kattı. Çanlı Mucit olarak bilinen İsmail Ergüven, " evimin altında yaptığım küçük bir atölyede imkanlarım doğrultusunda ilçemizin değerlerini topluyorum. Şimdiki gençlerimiz eskilerden ninelerimizin dedelerimizin ne şartlarda çalıştıklarını bilmiyorlar. Benim tarihe merakım ve teknik çalışmam sayesinde bu eserlerimizi Çan'ımızın düşman işgalinden kurtuluş gününde sergileme fırsatı bulduk. Bu sergimizi tüm gençlerimiz gelip görmesi lazım. Bana da bu fırsatı veren Çan Beleye Başkanımız Bülent Öz'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Çan süt üreticileri birliği sergiye katılan Çan halkına gün boyu süt ikramı yaparken, etkinlik halk oyunları gösterileriyle devam etti. 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında etkinliğin ikinci gününde çocuk şenlikleriyle başlayacak program yöresel yemek ve el emeği yarışmalarıyla devam edecek. Akşamda Çanakkale Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendireceği türküler ile devam edilecek. Çan'ın kurtuluş günü olan 23 Eylül Pazartesi günü ise resmi kutlama programı yapılacak. Kurtuluş günü kutlamaları akşam pop müzik sanatçısı Simge Sağın konseriyle son bulacak.