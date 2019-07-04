Çan'ın Karşıyaka Mahallesi'ne kavşak
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Çanakkale'nin Çan'ın ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarının bulunduğu bölgede İlçe Trafik Komisyonu kararıyla kavşak uzatılması yapıldı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:32 Kaynak: İHA
'nin Çan'ın ilçesinde Karşıyaka
Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarının bulunduğu bölgede İlçe Trafik Komisyonu kararıyla kavşak uzatılması yapıldı.
Belediye düğün salonu yanında bulunan Seramik Mahallesi'ne dönüş yapılan kısma araç sürücülerinin güvenliği için kavşak uzatılması yapıldı. Uygulamayı yerinde kontrol eden Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar
ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz
, "Kırmızı ışıkta bekle yapmak istemeyen sürücüler U dönüşü ile kısa olan kavşağı kullanıyorlardı. Bu da diğer hatta bulunan sürücüleri tehlikeye atıyordu. Bu uygulama ile sürücülerimizin güvenliği sağlanmış olundu" dediler. - ÇANAKKALE
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