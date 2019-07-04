Son Dakika Haberleri: Çan'ın Karşıyaka Mahallesi'ne kavşak
Son Dakika Güncel Haber

Çan'ın Karşıyaka Mahallesi'ne kavşak

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan'ın ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarının bulunduğu bölgede İlçe Trafik Komisyonu kararıyla kavşak uzatılması yapıldı.

Çan'ın Karşıyaka Mahallesi'ne kavşak, System.String[]
Çanakkale'nin Çan'ın ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarının bulunduğu bölgede İlçe Trafik Komisyonu kararıyla kavşak uzatılması yapıldı.

Belediye düğün salonu yanında bulunan Seramik Mahallesi'ne dönüş yapılan kısma araç sürücülerinin güvenliği için kavşak uzatılması yapıldı. Uygulamayı yerinde kontrol eden Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Kırmızı ışıkta bekle yapmak istemeyen sürücüler U dönüşü ile kısa olan kavşağı kullanıyorlardı. Bu da diğer hatta bulunan sürücüleri tehlikeye atıyordu. Bu uygulama ile sürücülerimizin güvenliği sağlanmış olundu" dediler. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:32 Kaynak: İHA
Çanakkale, Karşıyaka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı Ünlü şair Küçük İskender, son yolculuğuna uğurlandı Bozcaada Belediye Meclisi'nden Ramazan Öksüz cinayeti sonrası radikal karar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çan'ın Karşıyaka Mahallesi'ne kavşak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]