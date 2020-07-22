Can'ın muhabbet kuşu 'Limon'a, ağlatan vedası - Son Dakika

Osmangazi ilçesinde yaşayan Can Özdülger, 1.5 yıldır evinde beslediği ve 'Limon' adını verdiği muhabbet kuşuna sabah yem vermek istedi. Ancak muhabbet kuşunun hareketsiz yattığını gördü. Hemen eline aldığı Limon'un öldüğünü anlayınca göz yaşlarına boğuldu. Annesi, oğlunun ağladığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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