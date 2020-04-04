Can kaybı 501, toplam vaka 23.934
31 dakika önce
Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:33
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