"Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak, her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." paylaşımında bulundu.
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