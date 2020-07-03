"Can kaybı yok, 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir" - Son Dakika

"Can kaybı yok, 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir"
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şu ana kadar intikal eden bir can kaybı olmadığını, yaralı sayısının 56'ya yükseldiğini ve hastanelere intikal ettirildiğini bildirdi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şu ana kadar intikal eden bir can kaybı olmadığını, yaralı sayısının 56'ya yükseldiğini ve hastanelere intikal ettirildiğini bildirdi.
Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:42 Kaynak: İHA
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