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"Can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı."
6 saat önce
Bakan Koca: "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı.
Bakan Koca: "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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