Son Dakika Haberleri: Çan Kaymakamı Gürdal'a Öğrencilerden Ziyaret

Çan Kaymakamı Gürdal'a Öğrencilerden Ziyaret

2 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki, Çan Emin Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı ziyaret etti.

Çan Kaymakamı Gürdal'a Öğrencilerden Ziyaret, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki, Çan Emin Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı ziyaret etti.

Bayramiç'te düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma ve Genç Seda Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren Çan Şehit Emin Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı makamında ziyaret etti.

Bayramiç'te yapılan İl Finallerinde Çanakkale Ezan Okuma'da birinci olan Halit Avcı ile Kur'an -ı Kerim okuma yarışmasında birinci olan Yunus Emre Aydemir, göreve yeni başlayan İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Gürdal, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Sait Ahmet Göç'ü ve ilçemize başarı ile dönen Halit Avcı ile Yunus Emre Aydemir kardeşimizi tebrik ediyorum. Genç kardeşlerimizin başarılarının devamını en içten dileklerimle niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Dereceye giren öğrencilere Kaymakam Mustafa Gürdal hediye verdi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:43 Kaynak: İHA

Çanakkale, Aydın, Mustafa Gürdal, Güncel
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