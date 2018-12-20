Son Dakika Haberleri: Çan Kaymakamı Gürdal Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Çan Kaymakamı Gürdal Muhtarlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Kaymakamlığı Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

Çan Kaymakamı Gürdal Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Kaymakamlığı Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında gerçekleşen toplantı, Çan Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Konferans salonunda yapıldı. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, Daire Müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

İstek ve taleplerin alındığı toplantıda çözümler hakkında görevlendirme yapıldı.

Muhtarlar toplantısının akabinde 2019 yılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak Mahalle ve Köy Muhtarları seçimi yapıldı. Mahalle muhtarlarından Osman Efendi Mahallesi Muhtarı Halil Keskiner asil üye, Seramik Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Özgür yedek üye seçildi. Köy Muhtarlarından Keçiağılı Köyü Muhtarı Bekir Bulan asil üye, Bozguç Köyü Muhtarı Erkan Altıntepe'de yedek üye seçildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:35 Kaynak: İHA

Aralık, Çanakkale, Güncel
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