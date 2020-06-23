Can Korkmaz Türk Telekom'da - Son Dakika

Can Korkmaz Türk Telekom'da

Türk Telekom, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirdi.

Türk Telekom, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirdi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon yapılanmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk olarak önümüzdeki sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini duyuran başkent temsilcisi, Başantrenör Burak Gören'in ardından iç transferde de Muhammed Baygül ile anlaştı. Kulüp, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Can Korkmaz'ı bünyesine katarak ilk transferini gerçekleştirdi.

Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Korkmaz, kariyerine Anadolu Efes'in altyapı takımı Pertevniyal'de başladı. 2011 yılında Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 1,87 boyundaki oyun kurucu, Darüşşafaka ve Trabzonspor deneyimlerinin ardından yeniden Galatasaray'a döndü. Sırasıyla Muratbey Uşak ve Sakarya BŞB maceralarından sonra kariyerine Galatasaray'da devam Korkmaz, geçtiğimiz iki sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında ter döktü. Başarılı oyun kurucu, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de 22 maçta 6,5 sayı ortalaması yakalarken, 1,23 ribaunt, 2,09 asistle ortalama 7 verimlilik puanının sahibi oldu.

(İHA)

Türk Telekom, Galatasaray, Can Korkmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Can Korkmaz Türk Telekom'da - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:34 Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
14:40
Frikiklere aldırış etmeyen güzel golfçüden cesur sözler: İç çamaşırsız oynamayı seviyorum
14:35
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
14:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 15:42:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Can Korkmaz Türk Telekom'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]