Can Köseleci'nin anısı yaşatılacak - Son Dakika
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Can Köseleci'nin anısı yaşatılacak

6 saat önce

U.R. 2440 Bölge Federasyonu'na bağlı Bursa Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü, geçen yıl vefat eden kurucu üyesi Can Köseleci'yi unutmadı.

Can Köseleci'nin anısı yaşatılacak, System.String[]

U.R. 2440 Bölge Federasyonu'na bağlı Bursa Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü, geçen yıl vefat eden kurucu üyesi Can Köseleci'yi unutmadı. Can Köseleci adına bu yıl 5 takımın katılımıyla Ulusal Goalball Turnuvası düzenleyen kulüp, organizasyonu ilerleyen yıllarda uluslararası boyuta taşımayı hedefliyor.


Kulüp Başkanı Tuğrul Havuçoğlu, Bursa'daki Rotary camiasının önde gelen isimlerinden olan ve geçen yıl hayata veda eden kurucu üyeleri Can Köseleci'nin anısını her fırsatta yaşatmak için çaba harcayacaklarını söyledi. Havuçoğlu, Can Köseleci'nin genç yaşlarda katıldığı hizmet kervanında önemli bir yeri olduğunu, özellikle Bursa'da başta eğitim olmak üzere sosyal hayata büyük katkılar yaptığını, ulusal ve uluslararası camiada saygın bir yere sahip olduğunu belirti.


Can Köseleci'nin ölümünün birinci yıl dönümünde anısını yaşatmak için bir turnuva projesi ortaya koyduklarına vurgu yapan Tuğrul Havuçoğlu, ilkini ulusal düzeyde bu yıl düzenledikleri turnuvayı, gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşımak istediklerini belirtti. Havuçoğlu, turnuva için görme engellilerin yaptığı bir spor dalı olan goalball dalını seçtiklerini belirtti.


Goalball sporunun ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığını kaydeden Havuçoğlu, turnuvayı kulüplerinin toplum birliği olan Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) ile birlikte yürüttüklerini söyledi. Görme Engelliler Federasyonu ile de iş birliği yaparak turnuvayı ulusal takvime aldıklarını ifade eden Tuğrul Havuçoğlu, "5 takımın katılımıyla Bursa Nilüfer 100. Yıl Spor Salonu'nda düzenlediğimiz ilk turnuvada Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü kazandı. Kulübümüz adına turnuvaya katılan tüm sporculara, takım yöneticilerin ve bize destek olan federasyon yetkililerine teşekkür ederim" dedi.


1946 yılında görme engelli savaş gazilerinin rehabilitasyonu amacıyla geliştirilen goalball, görme engelli üçer kişiden oluşan iki takım arasında oynanıyor. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:44 Kaynak: İHA
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