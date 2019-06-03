Can kulağıyla dinliyorlar!
1 saat önce
Mastercard'ın gerçekleştirdiği Ses Endeksi araştırmasının sonuçlarına göre, "sesli eğlence" harcamalarının son 12 ayda yüzde 19 oranında arttığı ve Avrupa genelinde yılda ortalama kişi başı 212 Euro'ya ulaştığı tespit edildi.
Mastercard
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:03
'ın gerçekleştirdiği Ses Endeksi araştırmasının sonuçlarına göre, "sesli eğlence" harcamalarının son 12 ayda yüzde 19 oranında arttığı ve Avrupa
genelinde yılda ortalama kişi başı 212 Euro'ya ulaştığı tespit edildi.
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