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Can kulağıyla dinliyorlar!

1 saat önce

Mastercard'ın gerçekleştirdiği Ses Endeksi araştırmasının sonuçlarına göre, "sesli eğlence" harcamalarının son 12 ayda yüzde 19 oranında arttığı ve Avrupa genelinde yılda ortalama kişi başı 212 Euro'ya ulaştığı tespit edildi.

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Mastercard'ın gerçekleştirdiği Ses Endeksi araştırmasının sonuçlarına göre, "sesli eğlence" harcamalarının son 12 ayda yüzde 19 oranında arttığı ve Avrupa genelinde yılda ortalama kişi başı 212 Euro'ya ulaştığı tespit edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:03 
Avrupa, Mastercard, Ekonomi
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