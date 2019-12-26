Can-Kur ekipleri vatandaşı sırtlarında taşıyıp kurtardı - Son Dakika
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Can-Kur ekipleri vatandaşı sırtlarında taşıyıp kurtardı

6 saat önce

Adana'da aşırı yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalan kadın ve çocukları Can-Kur ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.

Can-Kur ekipleri vatandaşı sırtlarında taşıyıp kurtardı, System.String[]

Adana'da aşırı yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalan kadın ve çocukları Can-Kur ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.


Aşırı yağmur nedeniyle Adana'da birçok yerde vatandaşlar evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Bu vatandaşların imdadına ise Can-Kur ekipleri yetişti. Ekipler önce Dadaloğlu Mahallesi'nde evlerini su basan ailenin imdadına yetişti. Önce botla eve kadar giden ekipler daha sonra kadın ve çocukları bota alıp kıyıya kadar getirdi, ardından vatandaşları sırtında taşıyarak kurtardı.


Ekipler daha sonra Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde soğuk hava deposunda meyve kasalama işi yapan kadınlar da aşırı yağmur nedeniyle mahsur kalınca onları da kurtarmak harekete geçti. Kadınlar aşırı yağmur nedeniyle deponun etrafı tamamen balçık olunca iş yerinden çıkamadı. Can-Kur ekipleri deponun etrafına tek tek kasa dizerek kadınların kasanın üzerine geçirdi. Ekiptekiler, soğukta üşüyen bazı kadınlara da montlarını verdi. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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