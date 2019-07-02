Son Dakika Haberleri: Can kurtarmaya giden 112 ekibi motosiklete çarptı: 2 yaralı
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Can kurtarmaya giden 112 ekibi motosiklete çarptı: 2 yaralı

20 dakika önce

Can kurtarmaya giden 112 ekibi motosiklete çarptı: 2 yaralıMUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde hasta almak için yolda ilerlediği sırada kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı.

Can kurtarmaya giden 112 ekibi motosiklete çarptı: 2 yaralı
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde hasta almak için yolda ilerlediği sırada kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı.
Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası hasta almak için yola çıkan ambulans ekibi, kırmızı ışıkta geçti. Tam o sırada yeşil ışıkta karşı yola geçmeye çalışan 48 ET 202 plakalı motosiklete ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü O.Ü. ve motosiklette bulunan M.K. kazada yaralandı. Motosiklete çarpan ambulans ekibi yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen 2 yaralı başka bir ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten devam etti.
Can kurtarmaya giden 112 ekibi motosiklete çarptı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
Menteşe, Muğla, Yerel
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