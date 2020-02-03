Can: "Mağlubiyeti hak etmedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Can: 'Mağlubiyeti hak etmedik' - Son Dakika Spor

Can: "Mağlubiyeti hak etmedik"

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada Samsunspor maçında yenilgiyi hak etmediklerini belirtti.

Can:

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada Samsunspor maçında yenilgiyi hak etmediklerini belirtti.


Can, yaptığı açıklamada, çok istekli olmalarına rağmen Samsunspor karşısında 2-1 mağlup olduklarını belirterek, "Pazar günü takımımızı desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle Samsunspor maçının ilk yarısında devreyi 1-0 önde kapattık. Ancak maçın ikinci yarısının hemen başlarında aleyhimize verilen haksız penaltı oyunumuzu ve moralimizi bozdu. Madem o penaltı veriliyor, bizim penaltımız da verilmeliydi. Bu hatalar zinciri yüzünden hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Maçı izleyen herkes gördü. Tarsus İdman Yurdu kötü bir takım değil. Samsun yenilgisi ile üzüldük, ama Konya'da bunu telafi ederek yeniden üst sıralara çıkacağız" dedi.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
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