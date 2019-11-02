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Can Öncü Malezya'da piste çıkıyor

6 saat önce

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası on sekizinci yarışı olan Malezya'da piste çıkıyor.

Can Öncü Malezya'da piste çıkıyor, System.String[]

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası on sekizinci yarışı olan Malezya'da piste çıkıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 18. yarışına çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Can Öncü, pazar günü Malezya'da Sepang Pisti'nde podyumu kovalayacak. Yarış TSİ 07.00'de başlayacak.

Şampiyon Marc Marquez de sahne alıyor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de de sezonun 18. yarışı da Malezya'da koşulacak. 5,5 kilometre uzunluğundaki Sepang Pisti'ndeki yarışa Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar şampiyonu olarak çıkacak.

Moto GP'nin 15. yarışı olan Tayland yarışını zirvede tamamlayarak kariyerinin 6. MotoGP, toplamda 8. dünya şampiyonluğunu kazanan İspanyol sporcu, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Red Bull sporcusu Marquez'in şampiyon unvanı ile çıkacağı pazar günkü Malezya mücadelesi TSİ 10.00'da başlayacak ve 20 tur sürecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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