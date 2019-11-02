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Can Öncü Malezya GP'de!

7 saat önce

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 18'inci yarışına çıkıyor.

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Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 18'inci yarışına çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Can Öncü, Pazar günü Malezya'da Sepang Pisti'nde podyumu kovalayacak. Yarış TSİ 07.00'de başlayacak.


Şampiyon Marc Marquez de sahne alıyor


Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de de sezonun 18'inci yarışı da Malezya'da koşulacak. 5.5 kilometre uzunluğundaki Sepang Pisti'ndeki yarışa Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar şampiyonu olarak çıkacak. Moto GP'nin 15'inci yarışı olan Tayland yarışını zirvede tamamlayarak kariyerinin 6'ncı MotoGP, toplamda 8'inci Dünya şampiyonluğunu kazanan İspanyol sporcu, üst üste 4'üncü kez mutlu sona ulaşmış oldu. Red Bull sporcusu Marquez'in şampiyon unvanı ile çıkacağı Pazar günkü Malezya mücadelesi TSİ 10.00'da başlayacak ve 20 tur sürecek.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:27 
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