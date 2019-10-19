Son Dakika Haberleri: Can Öncü pistlere dönüyor
Son Dakika Spor Can Öncü pistlere dönüyor

Can Öncü pistlere dönüyor

2 saat önce

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Japonya yarışı ile pistlere dönecek.

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Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Japonya yarışı ile pistlere dönecek.

2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu, San Marino Grand Prix'sinin serbest antrenmanlarında köprücük kemiğinde zedelenme yaşamıştı.

Geçirdiği ameliyat nedeniyle San Marino, İspanya ve Tayland yarışlarını kaçıran Can, Japonya Grand Prix'si öncesinde açıklamada bulundu.

Büyük hedefleri bulunduğunu ve bunlara bir an önce ulaşmak istediğini belirten Can, "Sakatlığımı en hızlı şekilde atlatmak için çok çaba sarf ettim. Umarım Japonya'da bu sene bir ilki gerçekleştirip podyuma çıkma başarısını göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası, Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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