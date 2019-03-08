Can Öncü Sezona Katar'da Başlayacak
56 dakika önce
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağında yarın Katar'da piste çıkacak.
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası
'nın ilk ayağında yarın Katar
'da piste çıkacak. Türkiye Motosiklet
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, KTM Ajo takımıyla yarışacak Türk sporcu, 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde mücadele edecek.
Moto3 tarihinin en genç sporcusu olan Can, yarın sıralama turlarına katılacak. Milli sporcu, bir gün sonra saat 17.00'de de Moto3 Dünya Şampiyonası'nda start alacak. Valencia
GP'de geçen sezon Red Bull
KTM Ajo takımıyla yarışan Can Öncü, şampiyona tarihinde en genç yarış kazanan sporcu unvanını elde etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:28 Kaynak: AA
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