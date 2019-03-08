Son Dakika Haberleri: Can Öncü Sezona Katar'da Başlayacak

Can Öncü Sezona Katar'da Başlayacak

56 dakika önce

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağında yarın Katar'da piste çıkacak.

Can Öncü Sezona Katar'da Başlayacak, System.String[]
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağında yarın Katar'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, KTM Ajo takımıyla yarışacak Türk sporcu, 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde mücadele edecek.

Moto3 tarihinin en genç sporcusu olan Can, yarın sıralama turlarına katılacak. Milli sporcu, bir gün sonra saat 17.00'de de Moto3 Dünya Şampiyonası'nda start alacak.

Valencia GP'de geçen sezon Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışan Can Öncü, şampiyona tarihinde en genç yarış kazanan sporcu unvanını elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:28 Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Katar, Spor
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