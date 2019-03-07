Son Dakika Haberleri: Can Öncü Sezonu Katar'da Açıyor

Can Öncü Sezonu Katar'da Açıyor

2 saat önce

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası sezonunu Katar'da açıyor.

Can Öncü Sezonu Katar'da Açıyor, System.String[]
Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası sezonunu Katar'da açıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan 15 yaşındaki Öncü, geçen sezon Moto3'te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix'ini kazanmayı başarmıştı. Genç yıldız Red Bull KTM Ajo takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Öncü, geçen sezon Moto3'te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix'ini kazanmayı başarmıştı. 15 yaşındaki Red Bull Sporcusu Can Öncü sezonun ilk yarışında Pazar günü Katar'da piste çıkacak. Mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

"Benim için tecrübe yılı"

Geçen sene Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta 12 yarışa çıkan Can Öncü, topladığı 235 puanla rahat bir şekilde şampiyon olmayı başarmıştı. Bu sezon yarışacağı Moto3 Dünya Şampiyonası'nın kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Öncü, "Daha önce yarıştığım şampiyonalardaki yarışlar sayesinde, bu sezon takvimde olan pistlerin birçoğunu çok iyi biliyorum. Umarım ilk senemde büyük bir başarı elde edebilirim. Ancak öncelikli hedefim, bu seneyi bir tecrübe yılı gibi görmek. Motoruma ve şampiyonaya alışmak istiyorum. Ama bunu yarışlarda da istediğim sonuçları elde ederek gerçekleştirmek niyetindeyim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

Spor
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