Son Dakika Haberleri: Can Öncü, Sezonun İkinci Yarışı İçin Arjantin'de

Can Öncü, Sezonun İkinci Yarışı İçin Arjantin'de

1 saat önce

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağında hafta sonu Arjantin'de yarışacak.

Can Öncü, Sezonun İkinci Yarışı İçin Arjantin'de, System.String[]
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağında hafta sonu Arjantin'de yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu, 4,8 kilometrelik Termas de Rio Hondo Pisti'nde sezonun ikinci yarışına çıkacak.

Moto3 tarihinin en genç sporcusu unvanına sahip 15 yaşındaki Can Öncü, yarın serbest, 30 Mart Cumartesi günü de sıralama antrenmanları için pistte olacak. Milli motosikletçi, 31 Mart Pazar günü ise TSİ 18.00'de, 21 tur üzerinden koşulacak sezonun ikinci mücadelesinde damalı bayrağı görmek için mücadele verecek.

Arjantin'de ilk kez piste çıkacak Red Bull KTM Ajo pilotu Can Öncü, yarışta üst sıraları hedeflediğini belirterek, "Daha önce Termas de Rio Hondo Pisti'ne çıkmadım. Bu yüzden bu hafta sonu pisti tanımak ve buna uyum sağlamak için çok çalışmak zorunda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"En iyi turumuzu yapacağız ve ne olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullanan milli sporcu, "Herkes güçlü fren yapılmasını ve gazın erken açılmasını gerektiren bir pist olduğunu söylüyor. Bu yüzden bizim lehimize bir durum olabilir ve iyi bir sonuç elde edebiliriz. Her şeyden önce elemelerde daha iyisini yapmak çok önemli." şeklinde görüşlerini aktardı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Katar'daki sezonun ilk yarışında 18. olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Arjantin, Spor
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