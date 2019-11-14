Son Dakika Haberleri: Can Öncü: "Valencia benim için yeniden başlangıç noktası olacak"
Son Dakika Spor Can Öncü: 'Valencia benim için yeniden başlangıç noktası olacak' - Son Dakika Spor

Can Öncü: "Valencia benim için yeniden başlangıç noktası olacak"

6 saat önce

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, 2019 sezonunun son yarışı olan İspanya'da piste çıkıyor.

Can Öncü:

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, 2019 sezonunun son yarışı olan İspanya'da piste çıkıyor. Red Bull sporcusu Can Öncü, geçen sene 'MotoGP tarihinin yarış kazanan en genç pilotu' unvanını kazandığı Valencia'da bir kez daha zirveye çıkmak istiyor.


Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı olan Valencia'da piste çıkıyor. Red Bull sporcusu Öncü, geçen sene 'MotoGP tarihinin yarış kazanan en genç pilotu' unvanını aldığı Ricardo Tormo Pisti'nde sahne alacak. Can için özel bir anlam ifade eden yarış TSİ 13.00'te başlayacak.


"Duygusu yoğun bir hafta sonu olacak"


Valencia'nın ve Ricardo Tormo Pisti'nin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Red Bull sporcusu Can Öncü, "Benim hikayemde ana kırılımın yaşandığı yerdeyiz. Valencia benim tarihe geçmemi sağlayan pist. Ben burada geçen sene 'MotoGP tarihinin en genç yarış kazananı' oldum. Dolayısıyla duygusu yoğun bir hafta sonu beni bekliyor. Ayrıca 2019 sezonu bu yarışla noktalanacak. Valencia bir kez daha kariyerimin dönüm noktalarından biri olacak. Benden neler beklendiğini biliyorum. Valencia ve Can Öncü isimlerinin yan yana geldiğinde nasıl duygular oluşturduğunun da farkındayım. Valencia benim için bir kez daha yeniden başlangıç noktası olacak. Bu başlangıçla birlikte beni sevenler, adımı sürekli podyumda görecekler" dedi.


Şampiyon Marc Marquez pistte kutlama yapacak


Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de de sezonun son yarışı da Valencia'da koşulacak. 2019 pilotlar şampiyonu Red Bull sporcusu Marc Marquez de, 4 kilometre uzunluğundaki Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışta kutlama yapacak. Kariyerinin 6'ncı MotoGP, toplamda 8'inci Dünya şampiyonluğunu kazanan İspanyol sporcu, Marquez'in şampiyon unvanı ile çıkacağı pazar günkü Valencia mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak ve 27 tur sürecek. - İSTANBUL

Red Bull, Valencia, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'den dönen Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını tribünden takip etti!
Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı! EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:48:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Can Öncü: "Valencia benim için yeniden başlangıç noktası olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]