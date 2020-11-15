'CAN ÖNEMLİ, 10 TANE ARABAM GİTSE NE OLACAK'

İki günlüğüne işleri nedeniyle

İstanbul'a geldiğini söyleyen İzzet Yıldızhan, Akmerkez'de görüntülendi. Giyim

tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldızhan,

ailesiyle birkaç yıl önce yerleştiği İzmir'de iki hafta önce yaşanan depremle

ilgili konuştu. Şarkıcı, "Yaşadığım kabusu ifade edemem. Çocuklarda çok büyük

korku yaşadı. O sırada sadece onları düşündüm. Ölenlere A llah'tan rahmet

diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. İzmir ve Türkiye'mize büyük geçmiş

olsun" dedi. Bayraklı'da yıkılan binanın yanında bulunan ofisine yıkım

kararının çıktığını söyleyen Yıldızhan, "Ofisimizin bulunduğu binada büyük

hasar oldu. Alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak" diye

konuştu. Depremde yıkılan binanın atlında arabasının kaldığı yönündeki soruya ise şarkıcı, "Arkadaşlar bunu sormanız bile çok ayıp. Böyle şeyleri önemsemem,

can önemli, 10 tane aracım enkazın altında kalsa ne olacak" yanıtını verdi.

Bu arada Yıldızhan, son dönemde virüse rağmen parti verenleri eleştirerek,

"Cahil onlar, Allah akıl fikir versin. Bu tür partilerde yer alanları

kınıyorum" dedi.





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