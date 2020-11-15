'CAN ÖNEMLİ, 10 TANE ARABAM GİTSE NE OLACAK' - Son Dakika

'CAN ÖNEMLİ, 10 TANE ARABAM GİTSE NE OLACAK'

15.11.2020 17:04
'CAN ÖNEMLİ, 10 TANE ARABAM GİTSE NE OLACAK', System.String[]

İzmir depreminde yıkılan binanın altında arabası kalan İzzet Yıldızhan, "Böyle şeyleri önemsemem, can önemli, 10 tane aracım enkazın altında kalsa ne olacak" dedi

İki günlüğüne işleri nedeniyle
İstanbul'a geldiğini söyleyen İzzet Yıldızhan, Akmerkez'de görüntülendi. Giyim
tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldızhan,
ailesiyle birkaç yıl önce yerleştiği İzmir'de iki hafta önce yaşanan depremle
ilgili konuştu. Şarkıcı, "Yaşadığım kabusu ifade edemem. Çocuklarda çok büyük
korku yaşadı. O sırada sadece onları düşündüm. Ölenlere Allah'tan rahmet
diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. İzmir ve Türkiye'mize büyük geçmiş
olsun" dedi. Bayraklı'da yıkılan binanın yanında bulunan ofisine yıkım
kararının çıktığını söyleyen Yıldızhan, "Ofisimizin bulunduğu binada büyük
hasar oldu. Alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak" diye
konuştu. Depremde yıkılan binanın atlında arabasının kaldığı yönündeki soruya ise şarkıcı, "Arkadaşlar bunu sormanız bile çok ayıp. Böyle şeyleri önemsemem,
can önemli, 10 tane aracım enkazın altında kalsa ne olacak" yanıtını verdi.
Bu arada Yıldızhan, son dönemde virüse rağmen parti verenleri eleştirerek,
"Cahil onlar, Allah akıl fikir versin. Bu tür partilerde yer alanları
kınıyorum" dedi.

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'CAN ÖNEMLİ, 10 TANE ARABAM GİTSE NE OLACAK'

İzzet Yıldızhan, İstanbul, Akmerkez, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'CAN ÖNEMLİ, 10 TANE ARABAM GİTSE NE OLACAK' - Son Dakika Magazin


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