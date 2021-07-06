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Çan OSB için önemli bir adım atıldı - Son Dakika

Çan OSB için önemli bir adım atıldı

06.07.2021 09:57
Çan OSB için önemli bir adım atıldı, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ile birlikte Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek hazırlanan Organize Sanayi Bölgesi başvuru dosyasını sundular.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ile birlikte Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek hazırlanan Organize Sanayi Bölgesi başvuru dosyasını sundular.

Gerekli kurum görüşleri alındıktan sonra GMKA uzmanlarının da sayısal veri desteği ile Çan Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından revizesi tamamlanan dosyanın Çanakkale Valiliğine teslim edilmesiyle Çan OSB projesi için önemli bir adım atıldı. Çan Organize Sanayi Bölgesi kurulması için belediye mücavir alan sınırları dahilinde saha araştırmaları yapıldı, özellikle kentsel gelişme alanları mevcut sanayiye olan mesafe, ulaşım ve lojistik gibi unsurlar dikkate alındı. "

Dosyanın revize sürecini anlatan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Destekleri ve ilgisiyle süreci hassasiyetle takip eden Çan Kaymakamımız Sayın Mustafa Gürdal ile birlikte OSB doyasını Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş'a sunmuş bulunuyoruz. Çanımıza ve bölgemize hayırlı olsun. Organize Sanayi Bölgesinin ilçemize kazandırılması aşamasında destekleri ile yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Mustafa Gürdal'a, Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanlığı, Çan'da Siyasi Parti Başkanlarımız ile STK Başkanlarımıza ve dosyamızın revize sürecindeki katkılarından dolayı GMKA uzmanlarına çok teşekkür ediyorum. OSB dosyasının hazırlanmasında emeği büyük olan İmar Müdürlüğü teknik personelimize de ayrıca teşekkürlerimi sunarım " dedi.

Önümüzdeki günlerde Çan Kaymakamlığı ve Çan Belediyesi tarafından sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacağını belirten Başkan Öz, "Geçtiğimiz günlerde, Çan Kaymakamız Mustafa Gürdal'ın Başkanlığında, tüm Siyasi Parti Başkanları ve tüm STK Başkanları ile bir araya gelinerek, belediyemiz İmar Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Önümüzdeki günlerde ise Çan Kaymakamlığımız ve Çan Belediyemiz tarafından sektör temsilcilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Ekonomik, kültürel alanlarda ilçemize büyük bir kazanım sağlayacak ve hemşehrilerimize fırsat sunacak Organize Sanayi Bölgesi için devletimizin katkılarını ve desteklerini de her fırsatta hissediyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Çan OSB için önemli bir adım atıldı
Çan OSB için önemli bir adım atıldı

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Gürdal, Çanakkale, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çan OSB için önemli bir adım atıldı - Son Dakika


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