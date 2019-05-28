Son Dakika Haberleri: Çan Panayırı 5 Haziran'da başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Çan Panayırı 5 Haziran'da başlıyor

2 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Geleneksel Çan Panayırı 5 Haziran'da başlıyor.

Çan Panayırı 5 Haziran'da başlıyor, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Geleneksel Çan Panayırı 5 Haziran'da başlıyor.

Çan ilçesinde her yıl 3-5 Haziran tarihlerinde yapılan Çan Panayırı bu yıl Ramazan Bayramı nedeniyle 5- 7 Haziran olarak değiştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, " Her yıl geleneksel olarak yapılan panayırımızı bu yıl 5-7 Haziran'da yapma kararı aldık. Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri ve yanında bulunan arazide kurulacak olan panayırımıza katılacak olan her esnaflarımıza imkanlar doğrultusunda yer gösterilecek olup kimse mağdur edilmeyecektir. Bu yıl panayırımızda 700 ile 800 civarında esnafımıza yer sağlayabileceğiz" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:51 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Çanakkale, 5 Haziran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Ecrin'e Ait Olduğu Düşünülen Kemikler Hakkında Savcılık Açıklama Yaptı Bir kadınla el ele görüntülenen Cem Özer'den yeni açıklama: Ben herkese dokunurum Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:15:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çan Panayırı 5 Haziran'da başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]