Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı - Son Dakika
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Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı

17.05.2022 09:47

Haliç kıyısında 16 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada dengesini kaybederek denize düştü.

Haliç kıyısında 16 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınan ve karaya çıkamayan genci o esnada devriye seyreden deniz polisi kurtardı. Hareketli anlar kameralara yansırken, gencin arkadaşlarının "saçın bozuldu" diyerek dalga geçmesi "pes" dedirtti.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Haliç kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Bedri Y. arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına geldi. Bir süre sonra gençler kendi aralarında şakalaşmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Bedri Y. suya düştü.

DENİZ POLİSİ SUDAKİ GENCİ KURTARDI

Neye uğradığını şaşıran genç, denizde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Haliç'te devriye seyreden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, genci fark ederek yanına yaklaştı. Ona önce halat atan deniz polisi, tutmasını sağladıktan sonra yaptığı çalışma sonucunda gence sudan çıkarttı. Bota konulan genç ardından Fatih Balat tarafına götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

"SAÇIN BOZULDU" DİYEREK DALGA GEÇTİ

Öte yandan yaşananlar ise gencin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç, deniz polisi tarafından kurtarılmak istenildiği esnada arkadaşlarının "saçın bozuldu" demesi "pes" dedirtti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur - İHA)

Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı
Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı

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Beyoğlu, Haliç, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Can pazarı kamerada: Suya düşen genci deniz polisi kurtardı - Son Dakika


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