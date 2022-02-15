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Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada - Son Dakika

Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada

15.02.2022 09:28
Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada

Mersin'de dün araçla suya gömülen araçtaki kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışmıştı, o anlara ait hem yeni görüntüler hem de kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de dün araçla suya gömülen araçtaki kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışmıştı, o anlara ait hem yeni görüntüler hem de kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün Erdemli'nin Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda meydana geldi. Ara yoldan çıkıp Mersin- Antalya D 400 karayolundan ters şeridi kullanarak dönüş yapıp, caddeye girmek isteyen Cennet K. (53) idaresindeki 33 AFF 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Aracın kanala uçtuğunu gören çevredeki iş yeri sahipleri ve çalışanlar yardıma koştu. Hemen kanala giren vatandaşlar ters dönüp suda boğulmak üzere olan kadını zamanla yarışarak şuurunu kaybetmiş şekilde çıkarmayı başardı. Araç üzerine alınan kadına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede müdahale edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anında yaşanan mücadelenin yeni görüntüleri ortaya çıkarken, aracın kanala düşme anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin ara yoldan ana yola çıktığı ters şeritten köprünün üzerine ara yola dönerken su dolu kanala düştüğü görüldü.

Kadını yaşama döndüren vatandaşlar olayı anlatmıştı

Kanala girerek ters dönen araçtan boğulmak üzere olan kadını çıkaranlardan Mahmut Şabablı, "Burada kaza anını görünce direkt ekip arkadaşlarımı çağırdım, müdahale ettik, insanlık görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Ölüm ile hayat arasında bir mücadele yaşadık. Allah'ım inşallah bir daha göstermez. Bunu da bu şekilde atlatmış olduk. Yani direkt arabanın düştüğünü görünce direkt dereye atladık. Sağ olsunlar iş arkadaşlarım da geldi. Beraber müdahale ettik. Kapıyı açtık bir ablam vardı, ablamı çıkarttık. Suni teneffüs yaptık, ne gerekiyorsa yaptık. O şekilde kurtardık" dedi.

Selahattin Hürmet ise, "Geldiğimde arkadaşlar 4 kişi müdahale ediyordu. Çok ciddi bir hayat mücadelesi verildi burada. Hanımefendiyi sudan çıkardıklarında ben öldüğünü düşünmüştüm. Hiçbir hayat belirtisi kıpırdama yoktu. Arkadaşlar suni teneffüs ve müdahalelerle hayata döndürdüler" şeklinde konuştu. - MERSİN

Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada

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Otomobil, Tragger, Mersin, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada - Son Dakika


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